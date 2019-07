Padre Marcelo Rossi é empurrado de cima do palco durante missa; veja

Uma mulher invadiu a barreira e cometeu a agressão

O padre Marcelo Rossi foi empurrado de cima do palco por uma mulher, na tarde deste domingo (14) durante uma celebração em cachoeira Paulista. A mulher invadiu o altar e e empurrou o padre que apesar de cair, não sofreu lesões. A mulher foi contida pela polícia militar.

Vídeo

De acordo com informações do G1 de Vale do Parnaíba, o padre estava por volta de 14h50 participando do encerramento do acampamento “Por Hoje Não”, quando ocorreu a agressão. Pelo menos 50 mil pessoas participavam da celebração. Apesar da queda, o padre voltou ao palco minutos depois e continuou a celebração.

Ainda de acordo com a notícia, a mulher tem 40 anos e que fazia parte de um grupo que veio do Rio de Janeiro para o evento. Os acompanhantes informaram à PM que ela sofre de transtornos mentais.

O Padre Marcelo Rossi decidiu não registrar a agressão e a ocorrência será feita pela Canção Nova.

