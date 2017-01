Pai abandona criança de 2 anos em carro trancado e vai às compras

Caso ocorreu no Litoral Shopping, em Praia Grande

Um pai foi às compras em um shopping do litoral de São Paulo e deixou o filho dentro do carro, no litoral de São Paulo. A criança foi encontrada por duas clientes, que se surpreenderam com um choro insistente.

As testemunhas viram, então, que a criança estava sozinha, toda suada e muito nervosa dentro do veículo, que tinha as janelas quase completamente fechadas, no subsolo do Litoral Plaza, em Praia Grande. Conforme o G1, As duas procuraram a segurança do centro comercial, que resgatou o bebê.

O pai da menina só apareceu uma hora depois. Ao ser questionado sobre o abandono, o homem, que não foi identificado, alegou ter deixado a criança no carro porque ela pediu. A polícia não foi acionada. O Litoral Plaza afirma que cumpriu com a obrigação de manter a segurança em toda área.

Fonte: Notícias ao minuto.

