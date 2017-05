Pai ajuda polícia na prisão de pedófilo que assediou filha

Foto de: Reprodução – De acordo com o Delegado Cláudio Alvarez, o homem confessou o envio das mensagens pelo WhatsApp para a criança

Um homem de 47 anos foi preso em flagrante acusado de pedofilia em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá (MT), na última terça-feira (23).

Segundo o site do G1, a polícia foi acionada pelo pai da vítima, uma menina de 9 anos. O homem teria descoberto mensagens de assédio enviadas pelo acusado para o celular da filha.

A polícia foi avisada pelo genitor, e foi ao encontro marcado pelo homem com a criança, efetuando o flagrante.

De acordo com o Delegado Cláudio Alvarez, o homem confessou o envio das mensagens pelo WhatsApp para a criança.

“O pai procurou a delegacia sem saber o que fazer, afirmando que a filha iria se encontrar com um homem mais velho, que a levaria para um motel. O estupro foi impedido no último momento”, disse o delegado.

O acusado iniciou a conversa com a menina através do Facebook e, posteriormente, pediu o número do celular da garota.

Nas mensagens, ele pedia que a criança enviasse imagens dela sem roupas e que não deixasse a mãe ver as mensagens.

O aparelho celular do acusado foi apreendido pela polícia e será encaminhado para a perícia para a busca de imagens apagadas. A suspeita é de que a garota não seja a primeira vítima do homem. Outras 20 conversas com menores de idades foram localizadas no aparelho.

“Ele apagou algumas fotos do celular, provavelmente de crianças nuas. As vítimas eram escolhidas pelo Facebook, onde ele pedia o número do WhatsApp para enviar fotos e mensagens de teor sexual”, disse Cláudio. “A pedofilia, infelizmente, é uma realidade e acontece todos os dias. O diálogo precisa ser aberto, a conversa sobre sexo não pode ser tabu. A criança precisa conhecer os riscos, complementou.

