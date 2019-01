Pai consegue provar inocência do filho acusado de matar jovem em assalto a loja

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil) -A morte do jovem Matheus Lessa, de 22 anos, assassinado ao tentar proteger a mãe de assaltantes, na noite do dia 15 de janeiro, no Rio de Janeiro, acabou levando ao desespero de outro família: a de Leonardo Nascimento, de 27 anos, detido e acusado de ser o criminoso que assassinou Matheus. Mas o pai de Leonardo não acreditou no envolvimento do jovem e, após muito esforço, conseguiu provar a inocência do filho.

Em entrevista ao portal “O Globo”, Jorge Benjamin, pai de Leonardo, disse que se sente “aliviado porque o erro foi corrigido” e que se solidariza com a família de Matheus.

“Estou aliviado porque o erro foi corrigido. Fizemos de tudo para provar a inocência dele. Meu filho é inocente. Ele não fez parte dessa ação tão bárbara. Meu coração está em paz, sem ressentimento”, relatou o pai de Leonardo.

O jovem acusado injustamente pelo crime foi solto nesta quarta-feira (23) e, na ocasião, Jorge usava uma blusa com o rosto do filho e o de Matheus. Na vestimenta, estava escrita a frase “Uma tragédia, 2 vítimas”.

Leonardo Nascimento dos Santos, que é eletricista, foi reconhecido como o assassino que atirou contra o jovem e preso no dia seguinte ao crime. O pai do preso injustamente disse que o filho dele foi reconhecido por testemunhas na delegacia já que tem “pele escura” como a do assaltante.

“Primeiro, reconheceram meu filho por meio de uma foto, que eu acredito ter sido retirada da internet. Depois, o levaram para a delegacia. Ele foi colocado na frente das testemunhas e ao lado de outros dois homens de pele clara. Então, foi apontado como o criminoso”, relatou Jorge Benjamin.

Leonardo foi apontado por quatro testemunhas como o assassino de Matheus, inclusive pela mãe da vítima, Carla Cristina Rodrigues Santos, que estava em choque.

A advogada de Leonardo conseguiu reunir imagens das câmeras da rua que mostravam o eletricista caminhando perto de casa, com roupas diferentes das que eram usadas pelo assassino, e no horário do assalto no mercado. A casa de Leonardo fica a cerca de 3 quilômetros da loja onde ocorreu o crime.

A polícia conseguiu prender Yuri Gladstone Guimarães e Adeílton Santana de Oliveira, conhecido como “Boquinha”, e eles confessaram a participação no latrocínio. A dupla ainda apontou um terceiro participante no crime, identificado como Matheus.

Yuri Gladstone Guimarães foi preso e confessou participação no latrocínio. Foto: Divulgação/ Polícia Civil

Jovem morreu para proteger a mãe

Por volta das 19h do dia 15 de janeiro, dois criminsos chegaram ao estabelecimento, na Rua Francisco Furtado, e exigiram que a proprietária do local entregasse o dinheiro que estava no caixa. Quando Carla Cristina Rodrigues disse que não tinha mais nada, os bandidos a ameaçaram.

Matheus se jogou na frente da mãe e acabou baleado pelos assaltantes, que fugiram logo em seguida. O jovem ainda foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital.

Matheus Lessa tinha 22 anos — Foto: Redes sociais

(Com informações do portal Notícias ao Minuto)

