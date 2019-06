Pai da cantora Joelma morre em Santarém

Após boatos de que a cantora Joelma teria sofrido um grave acidente de carro, nesta sexta-feira (28), uma notícia triste na família da cantora foi confirmada nesta noite. O pai de Joelma, José Benahum Mendes, morreu no Hospital Regional de Santarém. A informação foi disseminada pelas redes sociais.

A cantora, que fazia um show em Sergipe, no nordeste brasileiro, postou em seu instagram, por volta das 23h30, uma mensagem de pesar pelo falecimento de seu genitor. “Vai em paz, o Senhor é o único conhecedor do secreto do seu coração, que Ele o receba com a sua rica misericórdia e amor infinito. Descanse nos braços do Pai!” Veja o post completo:

Por:Redação Integrada

