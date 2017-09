Pai de 12 filhos acusado de estuprar as duas filhas menores é preso em Rurópolis

Segundo o delegado Ariosnaldo Vital Filho, o acusado vinha abusando das filhas há pelo menos dois anos. As denúncias foram alvo de investigação realizada pelo delegado.

As Polícias Civil e Militar informaram nesta quinta-feira (14) que prenderam por crime de estupro o maranhense Gilberto Adriano da Conceição, de 43 anos, em uma operação conjunta realizada nesta quarta-feira. A detenção foi no município de Rurópolis, sudoeste do Estado, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

O homem recebeu voz de prisão na região do Travessão dos Baianos, a 45 quilômetros da sede do município, em uma área de difícil acesso, segundo a policia. Natural de Pedrinhas (MA) e pai de 12 filhos, ele é acusado de estuprar as duas filhas menores de 11 e 13 anos.

Nesta quinta-feira, o acusado foi transferido para o Presídio do Centro de Recuperação Regional, em Itaituba. Segundo o delegado Ariosnaldo Vital Filho, o preso vinha abusando das filhas há pelo menos dois anos. As denúncias foram alvo de investigação realizada pelo delegado.

No decorrer da apuração, as vítimas e testemunhas foram ouvidas em inquérito policial. As provas apontaram indícios de autoria do crime por parte de Gilberto. A ordem de prisão foi expedida pelo juiz Odinandro Garcia, da Comarca de Rurópolis.

Fonte: G1 PA.

