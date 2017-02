Pai de Camacho, do Corinthians, morre em acidente de elevador

Anízio Camacho é vítima de incidente dentro de casa na noite deste domingo, no Rio de Janeiro. Mãe e irmão do jogador ficam feridos e são hospitalizados na sequência

Uma tragédia atingiu o volante Camacho, do Corinthians. O pai do jogador, Anízio, morreu em um acidente de elevador na noite deste domingo, no Rio de Janeiro, na casa da família. A informação foi confirmada pela assessoria pessoal do jogador, que foi titular na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, neste sábado.

Além de Anízio, estavam no elevador a mãe e o irmão de Camacho, que é paraplégico – o elevador em casa servia para facilitar a locomoção. O equipamento despencou, e Anízio não resistiu aos ferimentos. A mãe de Camacho, Rita, e o irmão, Leonardo, estão hospitalizados.

O Corinthians ainda não tem maiores detalhes sobre o ocorrido, mas a tendência é de que o jogador seja dispensado do treino desta segunda-feira, no CT Joaquim Grava.

Pouco depois do acidente, torcedores corintianos postaram mensagens de apoio nas redes sociais do jogador, principalmente na última foto postada por ele, há uma semana, antes do jogo contra o Santo André. Com os dizeres #ForçaCamacho, os alvinegros demonstraram solidariedade ao volante em um momento difícil da vida pessoal.

Fonte: Globo Esporte.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...