‘Pai de Santo’ é preso suspeito de abuso sexual de uma criança de 12 anos em Uruará

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil com o apoio da Polícia Militar prendeu em flagrante na madrugada de segunda-feira (30), um homem de 65 anos, que se intitula ‘Pai de Santo’ e atuava como curandeiro espiritual na cidade de Uruará.

Ele não teve sua identidade revelada, é suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos.

No momento da prisão o ‘pai de santo’ foi flagrado dormindo na mesma cama com a criança. O Conselho Tutelar, que já tinha atendido o caso e vinha acompanhando ele início do ano, também se fez presente na ação policial. A prisão ocorreu na zona leste da cidade por volta das 2 horas da madrugada.

Na delegacia, o ‘Pai de Santo’ negou ter cometido o crime ao ser questionado sobre o fato de a menina estar dormindo com ele. “A menina estava dormindo, mas eu nunca tive relação com aquela menina”, disse.

Segundo a polícia, o homem vinha mantendo relações sexuais com a menor há algum tempo, inclusive vivendo como marido e mulher. Uma foto encontrada na casa do curandeiro sugere um suposto casamento entre ele e a vítima que teria sido realizado no seu próprio terreiro.

O Delegado de Polícia, Gabriel Impelizieri, afirmar que durante as investigações verificou-se que “o homem tem o hábito de usar essa posição, de líder religioso espiritual, para aliciar as crianças e adolescentes das famílias e acaba transformando elas em suas esposas e fica bastante tempo com elas, muitas tiveram filhos”.

Agora a polícia segue com as investigações para apurar sobre outras vítimas, tanto das atividades dele de curandeirismo, charlatanismo, quanto as atividades de cunho sexua. A Polícia Civil também solicita que pessoas que foram vítimas do ‘pai de santo’ se manifestem e procure a delegacia para colaborar com as investigações.

O acusado atuava há bastante tempo no município de Uruará e municípios da região, agora está recolhido na carceragem a disposição da justiça.

Fonte: Portal Giro Com informações Gazeta Uruará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...