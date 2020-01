Pai de santo estupra 4 mulheres; uma engravida e é obrigada a abortar

Segundo declarações das vítimas, três delas eram virgens.(Foto:Divulgação_)

Pai de santo, de 31 anos, foi preso por investigadores da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam), suspeito de abusar sexualmente de três mulheres e uma adolescente. Ele foi detido nesta terça-feira (14), em Ceilândia, no Distrito Federal. O religioso dizia que as vítimas teriam prosperidade e se livrariam de maldições caso tivessem relações sexuais com ele.

As investigações revelaram que ele ganhava a confiança das vítimas e dizia que a entidade Exu Veludo – a qual ele alegava ser capaz de incorporar – era apaixonado por elas. Uma das vítimas chegou a engravidar do suposto abusador e ele teria forçado a jovem a abortar o feto. O acusado teria auxiliado no procedimento e fornecido medicamentos abortivos.

Os estupros teriam ocorrido em sua casa e também na residência das vítimas. Das quatro mulheres que acusam o religioso, três eram virgens.

Ele foi autuado por violação sexual mediante fraude e aborto provocado por terceiro sem consentimento da gestante. Ele foi encaminhado para a Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), e segue detido por tempo indeterminado.

