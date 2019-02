Pai de vereador é encontrado morto com mãos e pernas amarradas

Idoso de 73 anos é pai do vereador Bado (PSDB), de Baião. (Foto: Via Whatsapp)

Galdino de Souza Aragão, de 73 anos, pai do vereador Lucivaldo Cruz Aragão, mais conhecido como Bado (PSDB) foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (20), dentro de sua residência localizada na comunidade Ituquara, zona rural do município de Baião, no nonordeste paraense.

Segundo a Polícia Civil, moradores relataram que o corpo do idoso foi encontrado deitado na cama, com as mãos e pernas amarradas, e com um pano na boca.

Ainda de acordo com a PC, a suspeita é de que Galdino tenha sido vítima de latrocínio (roubo seguido de morte), já que a motocicleta foi subtraída do local.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

(Com informações de Márcio Mendes/RBATV)

Publicado por Jornal Folha do Progresso

