Pai de zagueiro morto critica piloto e desrespeito de Temer.

Osmar Machado, pai do zagueiro Filipe Machado, morto na tragédia em Medellín, deu entrevistas nesta sexta-feira de manhã, na Arena Condá, em Chapecó

Foto: Divulgação – Osmar Machado, pai do zagueiro Filipe Machado, morto na tragédia que vitimou 71 pessoas no avião da Chapecoense na Colômbia, fez duras críticas ao presidente da República, Michel Temer, e ao piloto da aeronave que caiu em Medellín. Machado, ao ser informado de que teria de ir ao aeroporto neste sábado, dia do velório na Arena Condá, para recepcionar Temer, ficou indignado.

‘Falaram que eu vou ter de sair daqui e ir ao aeroporto dar um abraço no Temer. Eu acho um desrespeito a essas pessoas. Se ele quiser, que venha aqui. As pessoas importantes somos nós e nossos filhos que morreram. Eu não vou, não arredo o pé de perto do meu filho para cumprimentar o Temer. O que eu quero com esse tipo de coisa? Não preciso do cumprimento dele no aeroporto. Ele precisa ter dignidade e vir aqui. A importância não é ele estar no aeroporto, isso não representa nada’, disse Osmar, à ESPN Brasil.

O pai do zagueiro, que completou 66 anos justamente no dia da morte do filho, também fez duras críticas ao piloto do avião que caiu na terça-feira. Ficou constatado que a aeronave pilotada por Miguel Quiroga caiu por falta de combustível.

‘Eu acho que o cara foi irresponsável. Ele deveria ter parado a aeronave, reabastecido. A Chapecoense tem dinheiro em caixa, não teria problema. Ele arriscou e o avião ficou dando voltas. Se tivesse combustível poderia circular. Avião não cai, avião derrubam. Agora vai fazer o quê? Ele morreu, o avião era dele. A história do avião era boa, mas pela ganância dele… Ele preferiu matar 70 pessoas’, afirmou Osmar Machado.

Depois de ser velado neste sábado, na Arena Condá, o corpo de Filipe Machado será levado a Porto Alegre para velório no Grêmio, clube que procurou a família primeiro oferecendo ajuda, já que Matheus Biteco, ex-gremista, estará no Tricolor. A família foi procurada pelo Internacional, que revelou Filipe em suas categorias de base, apenas depois, quando a situação já estava revolvida com o Grêmio.

Por: Lance!Net

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...