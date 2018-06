Pai deixa filhos em cárcere para forçar ex-companheira a reatar relacionamento em Alenquer

Pai e filho presos por cárcere privado e porte ilegal de arma de fogo em Alenquer (Foto: Polícia Civil Alenquer/Divulgação)

Homem foi preso em flagrante minutos após soltar as crianças na quarta-feira (13). O filho mais velho do suspeito também foi preso por porte ilegal de arma de fogo.

Três crianças estavam sendo mantidas em cárcere privado pelo pai em uma casa na comunidade Bacabal, zona rural de Alenquer, no oeste do Pará. O crime aconteceu na quarta-feira (13) e o homem foi preso em flagrante junto com o filho mais velho. De acordo com a Polícia Civil, o pai chegou a ameaçar a mãe das crianças e dizia que mataria os filhos queimados se ela não reatasse o relacionamento com ele.

A polícia chegou até a casa onde as crianças estavam após um dos familiares denunciar o caso na delegacia. Uma guarnição seguiu até o local informado para averiguar o caso.

Ao chegar na comunidade, os policiais perceberam que o pai havia acabado de soltar as crianças, mas devido ao flagrante delito foi dada voz de prisão. À polícia, o homem contou que havia deixado as crianças presas dentro de casa no dia anterior [terça-feira, 12] até a tarde de quarta (13).

Os familiares contaram à polícia que o homem estava inconformado com o término do relacionamento, e para forçar a ex-companheira a ter relações novamente, ele prendeu as crianças dentro de casa. Sob ameaça de atear fogo na residência com os três filhos dentro, o pai tentava intimidar a mãe das crianças.

Após a prisão, a mãe seguiu para o centro da cidade junto com os filhos, e registrou um Boletim de Ocorrência na delegacia de Polícia Civil.

O pai está preso na delegacia de Alenquer. Caso ele não pague a fiança, ficará à disposição da justiça e deverá ser encaminhado à Central de Triagem Masculina da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, em Santarém.

O filho mais velho do suspeito de cárcere foi preso por porte ilegal de arma de fogo. Durante a apuração do cárcere privado das três crianças, os policiais encontraram uma espingarda escondida. O jovem informou que era dono da arma. Ele também foi levado para a delegacia de Alenquer.

Por Geovane Brito, G1 Santarém, Pará

