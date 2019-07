Pai e filha são presos após serem flagrados com entorpecentes e dinheiro em Santarém

Materiais apreendidos foram apresentados a UIPP Nova República — Foto: Polícia Civil/Divulgação

As prisões ocorreram depois que o homem foi apontado como dono de uma arma de fogo usada em um assalto no início do mês, em Santarém.

Após investigações para capturar os suspeitos de roubar uma motocicleta no dia 4 de julho, a Polícia Civil de Santarém, no oeste do Pará, chegou até uma casa no bairro Nova República, onde foram presos pai e filha. No local, foram encontradas grandes quantidades de dinheiro e entorpecentes. As prisões ocorreram na terça-feira (9).

Segundo a polícia, os dois suspeitos de roubar a motocicleta, um homem, identificado como Fabiano Pontes de Lima, e um adolescente, foram reconhecidos através das imagens de câmeras de segurança de um estabelecimento. Após serem pegos, os dois disseram à polícia que a arma usada no crime estava com Luiz Pedro da Conceição, conhecido como “Paraná”, e que a motocicleta havia sido deixada em um terreno nos fundos da casa de Paraná.

Em diligência ao endereço apontado pelos suspeitos, as equipes das Polícia Civil e Militar onde encontraram quatro papelotes dentro de uma bolsa, junto com R$ 200 e a identidade de Aline da Costa Conceição, filha de Paraná, que assumiu ser dona do entorpecente, em outro cômodo da casa foram encontrados R$ 4.128.

Depois, a polícia recebeu informações de que havia mais droga escondida em outra casa, na frente desse endereço, que é de propriedade de Paraná. Durante a revista, foram encontrados uma balança de precisão, materiais utilizados na embalagem para comercialização de entorpecentes, R$ 33 e mais drogas.

Após o flagrante, Paraná e Aline foram levados para a UIPP Nova República onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na quarta-feira (10), passaram por audiência de custódia. O juiz criminal Rômulo de Brito manteve a prisão de Paraná, que já foi levado para o Centro de Recuperação Agrícola Silvio Hall de Moura, enquanto a prisão de Aline foi convertida em domiciliar, pelo fato da suspeita ter um filho pequeno.

A motocicleta roubada foi recuperada, e foram apreendidos aproximadamente 174g de entorpecentes e outros objetos suspeitos de serem de origem ilícita ou produtos do tráfico.

