Pai e filha sofrem acidente em Novo Progresso

Um acidente na madrugada deste domingo (12), envolveu pai e filha da cidade de Novo Progresso na avenida Orival Prazeres, por volta das 02h40mn.

A ocorrência foi atendida pela guarnição da polícia militar de novo progresso sob o comando do sargento “Rilton” composta pelo cabo Batista e soldado Bernardes, que se depararam com acidente de trânsito, envolvendo um veículo Corsa Sedam ano 2002/2003 de cor cinza e Placa JUO 7529PA, conduzido pelo motorista “Reginaldo Celson Varela”, 30 anos, e tendo como passageira sua filha “Luciquelen Oliveira de Sousa”,16 anos, o veículo era conduzido na avenida Orival Prazeres sentido Itaituba quando o condutor perdeu o controle da direção e subiu o calçadão da Auto Peças “Pemaza” e após capotar bateu em um poste da rede de energia, o carro ficou com os pneus para cima, as vítimas ficaram presas dentro do veículo, populares ajudaram no socorro pai e filha só foram retiradas após desvirar o carro. O Samu esteve no local e socorreu as vítimas que foram encaminhadas para o hospital municipal. Pai e filha sofreram alguns ferimentos e escoriações pelo corpo, e estão sob cuidados médicos.

Por Redação Jornal Folha do Progresso com informação da PM Sargento Rilton com Fotos

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...