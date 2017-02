Pai e filho morrem após colidirem de carro um com o outro, nos EUA

Um acidente de trânsito chocou moradores do Condado de Fayette, no Alabama, nos Estados Unidos, neste sábado. Jeffrey Morris Brasher, de 50 anos, e Austin Blaine Brasher, de 22, pai e filho, morreram após colidirem de carro um com outro em uma estrada da região. O caso está sendo investigado pela polícia local. As informações são do jornal “Daily Mail”.

Segundo investigadores, o acidente aconteceu por volta das 4h da manhã (horário local), quando os veículos bateram de frente um com o outro. Nenhuma das vítimas usava cinto de segurança.

O pai morreu ainda no local da tragédia. Equipes do serviço de resgate local conseguiram levar o filho até um hospital, mas ele morreu horas depois. A causa do acidente ainda é desconhecida, mas a polícia suspeita que um dos homens pudesse estar alcoolizado.

Parentes e amigos lamentaram as mortes em uma rede social. Ainda não há previsão para o funeral dos parentes.

