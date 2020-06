Pai e Filho são executados a tiros dentro de casa na cidade de Peixoto no Mato Grosso

Odair dos Santos, de 51 anos, e o filho dele, Mauro Júnior dos Santos, de 28 anos, foram assassinados a tiros,nesta madrugada de sábado, numa residência, na rua Campo Grande, no bairro Nova Esperança, em Peixoto de Azevedo, no Nortão do Mato Grosso.

De acordo com a PM, quando a guarnição chegou no local encontrou porta do imóvel arrombada e os dois já estavam sem vida no local. A Perícia Oficial E Identificação Técnica (Politec) fez as análises necessárias do local onde ocorreu o crime.

Os corpos foram encaminhados para necropsia no Instituto Médico Legal (IML) de Guarantã do Norte. Uma equipe da Polícia Civil já iniciou as investigações. Até o momento, ninguém foi preso.

A funerária Santa Maria informou que o sepultamento de Odair e Mauro está previsto para ocorrer, hoje à tarde, em Peixoto de Azevedo.

