Pai é preso após matar filho a machadadas, fugir e ser amarrado por moradores ao voltar para casa em MT, diz polícia

Renivaldo Cardoso de Santana, de 55 anos, foi preso ao voltar para casa em Castanheira (MT) (Foto: Polícia Civil de MT)

Renivaldo Cardoso, de 55 anos, foi detido por moradores no dia seguinte ao crime, em Castanheira. Polícia diz que machado usado para matar jovem de 21 anos foi apreendido.

Um homem de 55 anos foi preso pela Polícia Militar no final de semana após ser amarrado por populares, suspeito de ter assassinado o filho dele, Dione Melo Santana, de 21 anos, em Serraria, comunidade na zona rural de Castanheira, a 780 km de Cuiabá.

O suspeito, Renivaldo Cardoso de Santana, foi preso pela Polícia Militar e encaminhado para a Polícia Civil. O motivo do crime e detalhes do depoimento do suspeito ainda não foram informados.

A PM relatou ter sido acionada por moradores da comunidade rural no sábado (19) e, ao chegar ao local, já encontraram o suspeito amarrado.

O homicídio ocorreu na madrugada de sexta-feira (18), após uma discussão entre pai e filho. De acordo com familiares, a briga entre pai e filho só teve fim quando o suspeito passou a agredir o filho com golpes de machado.

O suspeito fugiu e teria retornado para casa no dia seguinte para buscar bens pessoais, momento em que foi detido pelos moradores.

Segundo a Polícia Civil, um machado que teria sido usado para cometer o crime foi apreendido na residência do suspeito. O caso é investigado pelo delegado Marcos Remuzzi.

Por Lislaine dos Anjos, G1 MT

