Pai é preso por estuprar a filha de 15 anos em Parauapebas

A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de estuprar a filha de 15 anos de idade, em cumprimento a mandado de prisão preventiva nesta sexta-feira (16), em Parauapebas, no sudeste do Pará.

De acordo com a Polícia, os abusos tiveram início em 2015, depois que a mãe da vítima faleceu, e eram praticados sempre que a vítima ficava sozinha em casa com o pai.

O crime foi denunciado pelo Conselho Tutelar, que encaminhou o caso à Delegacia. A delegada Ana Carolina Abreu explicou que, durante as investigações nas últimas duas semanas, a adolescente permaneceu em um abrigo até a finalização do inquérito.

O suspeito foi preso e levado à sede da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Ele vai responder por crime de estupro à disposição da Justiça.

