Pai é preso por estuprar a filha de 7 anos

Devido ao fato da dificuldade de acesso facilitar a fuga do acusado, os policiais civis contaram com apoio de duas lanchas da Semma (Secretaria Municipal de Meio-Ambiente) para chegar ao local com mais rapidez.

(Foto:Reprodução)- Um homem foi preso, na terça-feira (30), em cumprimento ao mandado de prisão preventiva decretado pela Justiça, acusado do crime de estupro contra a filha biológica de sete anos. A prisão foi realizada pela equipe de policiais civis de São João do Araguaia sob comando da delegada Ana Paula Mattos.

