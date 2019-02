Pai é preso por estuprar as duas filha

Pai é preso por estuprar as duas filhas (Foto: Reprodução/Portal do Holanda)

O suspeito estava desaparecido há mais de um ano. (Foto: Reprodução/Portal do Holanda)

Uma operação da polícia Militar resultou na prisão de 24 pessoas na manhã desta quarta-feira (6). Entre os presos, estava um homem suspeito de estuprar as duas filhas menores de idade. O acusado, que estava desaparecido há mais de um ano e meio, estava escondido em uma residência no bairro Santo Antônio, em Manaus.

Além dele, outras 23 pessoas foram autuadas durante a ‘Operação Pilar 2’. Os detidos foram presos por crimes como tráfico, roubo e furtos, homicídio, violência doméstica e estupro.

Os detidos foram presos por crimes de tráfico de drogas, roubo e furtos, homicídio, violência doméstica e estupro. Foto: Reprodução/Portal do Holanda

A operação também apreendeu 25 kg de drogas e 61 veículos que apresentavam irregularidades. A ação policial contou com a participação de 400 agentes, que realizaram as prisões nos bairros São Jorge, São Raimundo, Vila da Prata, Santo Antônio e Glória.

(Com informações do Portal do Holanda)

Por:Diário Online

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...