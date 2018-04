Pai e tios de crianças estão entre os presos em operação contra pornografia infantil

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

PF prende 13 pessoas suspeitas de participar de rede internacional de pedofilia Os alvos da operação, que ocorreu em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Maranhão e Acre, compartilhavam o material pela internet. Entre os investigados, há adeptos do chamado “hurtcore”, estupro com ainda mais violência, tortura.

“Essas crianças vão passar por avaliação. Elas também devem ser entrevistadas para confirmar a realização do abuso, embora, em alguns casos, os abusos já estejam confirmados por imagens e vídeos. Também haverá uma comunicação com a Vara para adoção de medida protetiva”, disse o delegado Marcelo Ivo de Carvalho.

