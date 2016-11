Pai escapa – mãe e filha morre e filho de 7 ano sobrevive em acidente na BR-163

Um grave acidente que tirou a vida de dez pessoas no Ultimo domingo (20) envolvendo um micro-ônibus da empresa Buburé e um caminhão na rodovia BR-163 no município do Trairão.

Segundo informações de passageiros o caminhão perdeu o controle bateu em uma camionete que estava estacionada as margens da rodovia e colidiu com o ônibus. Nove pessoas morreram no local, outro passageiro veio a óbito nesta terça –feira (22), no total foram 10 mortos. O micro-ônibus e o caminhão ficaram totalmente destruídos com a violência do impacto.

Entre os passageiros a mãe com dois filhos: uma mãe que embarcou em Miritituba (Itaituba-PA) seguia para Novo Progresso com uma filha de 1 ano e o filho Gustavo de 07 anos. O Pai não embarcou!



A família residia no distrito de Miritituba, o Pai Valdecir trabalhava em uma empresa de terraplanagem e se desligou da mesma para vir residir e trabalhar em um novo emprego no município de Novo Progresso. Valdecir colocou a família na frente (micro-ônibus) para seguir com a mudança.

A mãe keli de 25 anos e a filha de 1 ano morreram no acidente , o filho Gustavo teve fratura nas pernas e escoriações pelo corpo, foi socorrido pro pulares para hospital de trairão e posteriormente para Itaituba e sobreviveu. De acordo com a unidade médica, a criança passa bem e não corre risco de vida.

Leia Também:Acidente na BR-163 deixa mortos e feridos, dois de Novo Progresso

Traslado

Nesta terça feira Valdecir veio de carona com seu filho até o município de Novo Progresso na terça-feira(22/11), enquanto a funerária transportava os corpos de sua esposa e filha para ser sepultado na cidade de Juina no estado do Mato Grosso.

Sem recurso procurou ajuda – O Prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares sensibilizado com a situação disponibilizou um veiculo para levar Valdecir e o seu filho acidentado até o município de Juína-MT, aonde reside a família de sua esposa que faleceu no acidente.

Valdecir e o filho chegaram em Juina-MT na quarta-feira (23/11) pela manhã e foi para a casa dos familiares para aguardar os corpos que chegaram na parte da tarde e foi velado em uma igreja evangélica próxima da residência. O enterro acontece nesta quinta-feira (23) no cemitério Municipal daquela cidade.

Valdecir e sua família já residiram no município de Novo Progresso alguns anos atrás no bairro Setor Industrial II.

Por Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...