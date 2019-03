Pai, filho e sobrinho morrem após casa ser atingida por raio

As vítimas estavam dentro da residência atingida pela descarga elétrica. (Foto: Reprodução)

Um homem e duas crianças morreram depois que um raio atingiu a casa onde estavam em Arujá, na Região Metropolitana de São Paulo. A residência localizada no bairro Parque Barreto foi incendiada após a queda da descarga elétrica na tarde da última quarta-feira (6).

No interior do imóvel estavam João Batista Alves dos Santos, de 40 anos, o filho dele, João Pedro Alves dos Santos, 10, e o sobrinho Alan Soares dos Santos, de 12. Os moradores da região acionaram o Corpo de Bombeiros, que enviou quatro viaturas para o local. O fogo foi contido, mas as vítimas não resistiram e morretam no local.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o Instituto de Criminalística fez perícia no local. O caso foi registrado pela Delegacia de Arujá como morte suspeita e incêndio.

(Com informações do Notícias ao Minuto)

