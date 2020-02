Pai flagra filha de 13 anos com namorado e é agredido em via publica

(foto:Reprodução Youtube) – Um vídeo circula nas redes sociais, mostra paI flagrando a filha menor de idade com namorado no momento que deveria esta na escola, e mostra o namorado agredindo o pai com capacete de uso em motocicleta.

O flagra aconteceu na tarde desta quarta-feira (05) nas proximidades do supermercado Tradição Junior no centro de Novo Progresso, as personagens não foram identificadas e comentam que a menor tem 13 anos.

Assista ao Vídeo;

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

