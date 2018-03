Pai leva dois tiros e morre ao tentar proteger filhas de tiroteio

(Foto: Divulgação) – Um triste caso abalou uma família depois que um homem, que não teve a identidade revelada, morreu enquanto tentava proteger as filhas no meio de um tiroteio no cortiço onde a família mora, no bairro São José, zona leste de Manaus.

As informações foram confirmadas pela polícia da região que conseguiu relatos de testemunhas. Elas afirmam que um grupo de bandidos chegou atirando em busca de um outro homem, momento este em que as filhas da vítima, que tinha 20 anos, estavam na varanda.

O pai das crianças foi encaminhado ao Pronto Socorro João Lúcio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

(Com informações do Portal do Holanda)

