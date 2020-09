Pai mata filho de 3 anos e transmite vídeo para a mãe da criança em MG

Inconformado com o fim do casamento, ele decidiu punir a ex-mulher usando o próprio filho (Anselmo UBL / Prefeitura de Betim / Foto:Divulgação)

Um crime bárbaro, porém, tristemente mais comum do que se imagina, ganhou as páginas do noticiário policial em Betim, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Na madrugada da última segunda-feira, 7, um homem matou o próprio filho, de apenas 3 anos, e ainda transmitiu o crime por chamada de vídeo para a ex-esposa e mãe da criança.

Inconformado com o fim do relacionamento, o jovem, de 24 anos, decidiu se vingar da ex tirando a vida do próprio filho e, após o crime, ainda tentou se matar, mas não conseguiu e foi levado ao hospital.

A avó paterna da criança contou às autoridades policiais que no último sábado (6) o filho chegou com o neto em casa e ligou para a ex pedindo que ela fosse buscar a criança. Em seguida, mandou uma mensagem dizendo que iria matá-la. Ela ainda tentou convencer o filho a entregar o menino e deixar a ideia de vingança de lado, sem sucesso.

Durante a madrugada, ela acordou com os gritos do filho dizendo que mataria o menino e ao chegar na sala de casa já encontrou o neto caído e o pai se esfaqueando, enquanto transmitia a cena para a ex-esposa. A única reação que teve foi sair à rua e pedir socorro aos vizinhos. O menino ainda chegou a ser socorrido pelo Samu e levado, junto com o pai, ao Hospital Regional de Betim, mas não resistiu aos ferimentos.

O agressor ficou internado sob escolta policial e responderá por homicídio qualificado. A mãe da criança entrou em estado de choque ao ser informada sobre a tragédia. Ela confirmou a motivação fútil para o crime e detalhou que só decidiu se separar porque vivia um relacionamento abusivo.

Por:Redação Integrada (Com informações do Estado de MInas)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...