Pai mata filho e se suicida por não aceitar separação

Um homem de 37 anos matou o próprio filho, de quatro anos, esganado e, em seguida, se suicidou na madrugada do último domingo (16). Segundo informações da polícia, o pai, Neri da Rosa, não aceitava o fim do relacionamento com a mãe de David Gabriel Franco da Rosa, Simone Franco, e queria que “ela sofresse”. O caso aconteceu na cidade de Piraquara, Região Metropolitana de Curitiba (PR).

De acordo com a PM, o pai teria enforcado o filho enquanto ele dormia. Em um outro cômodo da casa, depois de ter matado a criança, ele se pendurou em uma corda.

No local, foi encontrada uma carta em cima da cama. “Ele deixou tipo um diário para sua esposa, a condenando pelo fato absurdo que ele cometeu ao matar seu filho, uma criança, um anjo de quatro anos de idade”, disse Job Freitas, superintendente da Polícia Civil de Curitiba, ao jornal Ric Mais.

Familiares informaram que ele passava por problemas de saúde e depressão após se separar da mãe de Davi. Separados há cerca de seis meses, o relacionamento de Neri e a ex-esposa foi marcado por brigas.

Ainda de acordo com familiares, Davi costumava ficar aos finais de semana com o pai, que morava na casa da mãe.

