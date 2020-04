Pai mata filho em zona rural do município de Peixoto de Azevedo

A Policia Militar foi comunicada pelo autor do homicídio que vitimou o próprio filho na linha do gaviãozinho zona rural de Peixoto de Azevedo (MT). – (Foto:Divulgação)

O Jovem Irrael Campos de Vasconcelos foi alvejado com tiro de espingarda calibre 20, na noite deste ultimo sábado (12) na linha do Gaviãozinho zona rural de Peixoto de Azevedo, segundo relatos no boletim de ocorrência a vitima era filho do suspeito que alega ter agido em legitima defesa.

Consta no boletim de ocorrência que vitima veio da cidade de Sinop para morar com seu pai e na data deste sábado (12) após um desentendimento foi alvejado por um disparo de espingarda de calibre 20, segundo relatos no boletim de ocorrência, Irrael veio de cidade de Sinop por que já sofria com ameaça de mortes por uma facção criminosa (CV), porém na data deste sábado ele teria ameaçado o pai dizendo que iria mata-lo, mediante fato o pai agiu primeiro e atirou com uma espingarda calibre 20 contra o filho que veio a óbito no local.

Em seguida o suspeito ligou no 22º BPM e informou toda a situação e disse ainda que se entregaria posteriormente depois de passado o período de flagrante delito, e que explicaria todo o fato ocorrido as autoridades policial.

Após a constatação dos fatos a guarnição da PM acionou o investigador de Policia Civil e o perito criminal que fizeram os primeiros procedimentos e em seguida liberam o corpo para exames de necropsia, o boletim de ocorrência foi confeccionado e registrado junto a Delegacia de Policia Civil para as devidas investigações legais que o caso requer.

