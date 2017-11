Pai mata o filho a tiros depois de descobrir que ele era gay

Parece inacreditável, mas um pai matou um filho a tiros após descobrir que ele era gay. O caso aconteceu em Henderson, no estado americano de Nevada.

De acordo com informações publicadas no Yahoo Notícias, Wendell Melton, de 53 anos, atirou em Giovanni Melton, de 14, quando ele contou que era gay e tinha um namorado. Giovanni chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

A mãe adotiva do adolescente contou ao Daily Mail, que tem certeza que na cabeça de Wendell era melhor ter um filho morto do que gay. “Eu espero que ele nunca mais veja a luz do dia. Espero que todos os dias quando ele se olhar no espelho veja o rosto do filho dele”, declarou a mãe adotiva sobre Wendell.

O pai foi preso e acusado de homicídio, abuso de menor e posse ilegal de arma. Ainda não se sabe se ele vai ser acusado de crime de ódio.

(DOL com informações do Yahoo Notícias)

