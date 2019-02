Pai monstro – Polícia Civil de Juruti prende homem acusado de agredir e estuprar a própria filha

(Foto:Reprodução)- A equipe de Policiais Civis do município de Juruti, ao comando do delegado Madson Castro, na sexta-feira(1º), fez uma grande jornada com objetivo de prender o pai monstro. Foram cerca de 120 km por estrada e vicinais, e mais 4 horas de embarcação tipo bajara, até chegar a comunidade Cachoeira do Aru.

De acordo com a polícia, Brasilino Cardoso, é suspeito de uma série de crimes contra a própria filha. O mais grave, é que ele já havia sido preso, porém, em prisão domiciliar voltou a agredir fisicamente e estuprar sua filha.

Ainda de acordo com a autoridade policial, por meio de um carta a mãe, a vítima relatou as agressões, os estupros e que também estava sendo ameaçada de morte. Em ato contínuo, a mãe procurou a polícia para realizar a denúncia.

Na comunidade de difícil acesso, onde Brasilino Cardoso foi preso, moram aproximadamente 60 pessoas, e conforme alguns moradores, ele bastante temido.

