Pai morre enquanto fazia sexo com a própria filha em motel

Homem morre durante relação sexual com a filha em motel de Manaus(Foto:Reproduçao)

Na noite desta sexta-feira (17), um homem identificado como A. C. P, de 64 anos, morreu durante uma relação sexual com sua filha de 46 anos. O local do ocorrido foi em um motel localizado na rua Sátiro Dias, bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

A mulher de 47 anos foi identificada com as iniciais A M. P. Familiares da mulher que preferiram não ser identificados relataram que a filha teria um relacionamento com o pai há aproximadamente 20 anos e que a mesma já teria tido um filho dele.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) compareceu no local para constatar o óbito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde logo após os exames de necropsiaria será liberado aos familiares. A causa da morte será esclarecida.

