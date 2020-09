Pai oferece sexo com a filha de 15 anos em troca de cachaça

Vizinho que recebeu a proposta denunciou o caso à polícia (Foto:Cottonbro/Pexels)

Um homem é suspeito de tentar negociar a filha de 15 anos em troca de uma garrafa de cachaça. O incidente teria ocorrido em um ramal na zona rural do Acre no fim de semana.

A polícia soube do caso por um vizinho, que afirmou que o suspeito ofereceu a ele sexo com a adolescente por uma garrafa de cachaça e que não seria a primeira vez que isso acontecia. Além da menina, o homem tem outra filha e um filho com idades de 13 e 15 anos.

A filha de 13 anos também já teria sido oferecida pelo pai, mas, segundo a polícia, a mãe afirmou que o marido faz esse tipo de proposta quando está embriagado, mas que tudo não passa de “conversa de bêbado”.

As filhas disseram à polícia que tiveram conhecimento da negociação do pai, mas não revelaram se chegaram a ser abusadas. As meninas foram encaminhadas para exames de corpo de delito. Uma delas confessou que já teve relações sexuais. A polícia investiga se foi com vizinho que recebeu a proposta.

Nesta semana, os pais e familiares serão ouvidos pela polícia. Se a denúncia for comprovada, o pai deve responder por crime de favorecimento ou exploração sexual de crianças e adolescentes.

