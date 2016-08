Pai precisa de ajuda para salvar filho com câncer no Pará.

Se você quiser ajudar, as doações podem ser feitas através de depósito na Caixa Econômica Federal

O eletricista Odival Barbosa procurou a Redação do Portal ORM na manhã desta quinta-feira (25) para pedir ajuda no custeio das despesas do filho que vai servir de doador parar o irmão Breno Abreu Silva, 8 anos, diagnosticado com câncer de intestino congênito. A criança está com cirurgia de trasplante de rim marcada para o dia 10 se setembro em um hospital de São Paulo, e foi beneficiada por meio do TFD (Tratamento Fora de Domicílio), que atende portadores de doenças não tratáveis. Mas o eletricista não tem condições de manter o filho doador no hospital, cujas despesas da unidade vão custar R$ 5 mil. Ele teme pela vida do filho e pede ajuda.

‘Conseguimos essa cirurgia a muito custo com uma decisão judicial porque não havia mais vagas no TDF, foi muito complicado. Ainda pensei em entrar com um novo processo para conseguir o pagamento das despesas do meu filho que vai ser doador, mas estou com medo de demorar muito. O Breno precisa da cirurgia com urgência’, desabafa ele, ressaltando que perdeu recentemente a esposa que estava com câncer.

Após o transplante, Breno e o irmão, Bruno, de 13 anos, devem retornar para Fortaleza, no Ceará, onde serão acompanhados por uma equipe médica no Hospital Albert Sabin. Se você quiser ajudar o eletricista, as doações podem ser feitas através de depósito na Caixa Econômica Federal: Agência 0227/ Operação 013 /Conta Poupança 00006948-1, em nome do pai Odival Barbosa. Os interessados também podem entrar em contato direto com Odival, por meio do número: (91): 98835-4161.

ORMNEWS

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...