Pai procura filhos que não vê há mais de 7 anos

(Foto:Via WhatsApp) – O Maranhense Luis Fernandes Sousa , esta a procura de seus dois filhos que não vê há 7 anos. O Pai narra que trabalhou em garimpo na região de Novo Progresso e foi embora para a cidade de bom Jardim no Maranhão, que deixou dois filhos com o nome de RENATO e RICARDO, a mãe é Raquel, e pede ajuda para encontra-los.

Ainda com o sonho de reencontrar os dois Luis , pede ajuda aos moradores dessa região. Caso alguém tenha alguma informação, entrar em contato através do telefone (98) 985580747.

Veja Carta enviada pelo Luis Fernandes Sousa para Redação do Jornal Folha do Progresso

