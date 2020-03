Pai sai da cadeia, atira na cabeça dos dois filhos e se mata

Ele havia sido preso por agredir a mãe das crianças e tinha prometido vingança assim que fosse solto

Imagem Ilustrativa (Foto: Reprodução Olhar Direto)

Um crime bárbaro foi registrado em uma residência do Bairro Morado do Sol, em Canarana (650 km de Cuiabá), na noite dessa segunda-feira (2). Um pai de 27 anos atirou na cabeça dos dois filhos, de três e quatro anos, e se matou em seguida.

Lucas Diniz da Silva havia sido preso por agredir a mãe das crianças e havia prometido vingança quando fosse solto. Ele saiu da cadeia e cumpriu a ameaça.

Conforme informações da Polícia Militar, a agressão contra a mulher e mãe dos filhos foi há poucos dias e, com a denúncia, Lucas foi preso.

Nessa segunda-feira, ele foi até a casa da avó materna das crianças, com quem os dois pequenos estavam, pedindo para levar os filhos para dormirem com ele, já que a mãe dos dois estava viajando.

Com as crianças em sua casa, Lucas começou a enviar mensagens ameaçadoras para a mãe dos filhos, chegando até mesmo a mandar a foto de uma arma e dizendo:

“Vou me vingar de forma terrível”, “vou aí te matar”.

Ao receber as ameaças, a mãe ficou desesperada e pediu que a avó das crianças chamasse a polícia, e ela assim fez.

Uma equipe foi encaminhada à casa do suspeito e já encontrou a avó aos prantos, pois ela havia acabado de ouvir barulho de tiros dentro da casa.

Sobrevivente

Os policiais entraram na residência e encontraram as duas crianças e o pai em cima da cama, todos com tiros na cabeça.

As crianças ainda estavam com vida, respirando de forma ofegante, o suspeito já não tinha batimentos.

Uma ambulância do Hospital Municipal foi acionada, mas o motorista não estava no local. Os policiais, então, colocaram as crianças na viatura e correram com elas para o hospital.

As duas crianças chegaram no hospital com vida, mas a menina, de quatro anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O menino, de três anos, ficou sob cuidados médicos e precisou ser encaminhado para Água Boa (740 km de Cuiabá).

A casa do suspeito foi isolada e a Polícia Judiciária Civil e a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas.

A arma usada no crime foi apreendida, com três munições deflagradas e uma intacta.

