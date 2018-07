Pai tenta salvar filho de 6 anos em rio e os dois morrem afogados em Peixoto de Azevedo no MT

Corpo de Bombeiros realizou buscas para encontrar os corpos (Foto: Arquivo Pessoal) -Segundo as testemunhas, o pai se desesperou ao ver o filho se afogando e entrou na água para salvá-lo. Os corpos foram encontrados nesta segunda-feira (30).

Um homem de 57 anos e o filho dele, de 6 anos, morreram afogados no Rio Peixoto no município de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá. Segundo boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, o corpo das duas vítimas foram encontrados nesta segunda-feira (30).

Segundo a PM, o pai, identificado como Zil Cardoso e filho estavam com um grupo de pessoas durante lazer no rio.

As testemunhas contaram que o menino começou a se afogar e o grupo, na tentativa de salvá-lo, formou uma corrente humana para chegar até ele.

O pai, que estava longe do filho no momento, foi informado do afogamento e, ao desesperar-se, pulou na água para tentar salvar o filho.

Ainda segundo as testemunhas, o pai conseguiu segurar o filho e foi para uma área mais funda do rio, quando os dois desapareceram na água.

O Corpo de Bombeiros de Colíder foram acionados durante a madrugada para realizar as buscas. O trabalho entretanto começou a ser realizada apenas pela manhã.

Os corpos de pai e filho foram encontrados e entregues para os serviços funerários. Não há informação sobre velório e sepultamento.

Por G1 MT

