Pai, tio e padrasto são presos suspeitos de estuprar menina de 3 anos

Três homens foram presos suspeitos de estuprar uma criança de apenas três anos, em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite da última quarta-feira (6). Entre os detidos estão o pai, o tio da vítima e o padrasto dos dois.

Os abusos foram descobertos após a mãe da menina perceber algumas manchas vermelhas na região genital da criança. Ela foi levada para fazer exames no posto médico, na madrugada desta quinta-feira (7). As informações são do Notícias ao Minuto.

A criança contou para a mãe que foi violentada por um homem, enquanto estava na casa do pai, em Ibirité. A polícia foi até a residência do suspeito e, como ninguém confessou o crime, prendeu o genitor, o irmão dele e o padrasto dos dois.

O crime está sendo investigado pela polícia local.

