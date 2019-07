Pai usa R$ 600 mil de tratamento do filho para investir em casa de prostituição

O filho de Mateus tem 1 ano e 7 meses e sofre de uma doença degenerativa, Atrofia Muscular Espinha (AME) (Foto:| Reprodução)

Mateus Henrique Leroy Alves, de 37 anos, foi preso suspeito de roubar cerca de R$ 600 mil que seriam destinados ao tratamento do filho doente, chegou a usar o dinheiro para investir em uma casa de prostituição em Salvador.

Em uma interceptação telefônica, Mateus detalha como funcionaria o negócio e deixa no ar uma indagação, ainda sem resposta “São meninas que já trabalharam na minha casa, lá de Lafaiete, de Belo Horizonte”.

O pai de João Miguel, de 1 ano e 7 meses, começou a viajar a Belo Horizonte desde abril desse ano com a desculpa de que estaria participando de um curso quando, na verdade, usava o dinheiro para se hospedar em hotéis de luxo.

O filho de Mateus é portador da doença degenerativa Atrofia Muscular Espinhal (AME) e precisa de um medicamento que custa mais de R$ 360 mil a ampola. A doença reduz os movimentos do corpo e o menino precisa de seis doses.

(Com informações do Correio de Minas)

