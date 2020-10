Pais de alunos não concordam com retorno das aulas presenciais em Altamira, no PA

Em uma assembleia virtual realizada, a maioria optou por manter o ensino remoto. – (Foto:Reprodução)

Mais de 80% dos pais de alunos da maior escola estadual de ensino médio em Altamira, no sudeste do Pará não concordam com o retorno das aulas presenciais. Em uma assembleia virtual realizada, a maioria optou por manter o ensino remoto, por enquanto, como prevenção ao contágio pelo coronavírus.

Os pais foram chamados para responder um formulário com as três opções, se concordam com o retorno gradual das aulas presenciais, se preferem a continuidade do ensino remoto ou se ainda devem repetir o ano letivo em 2021. O Conselho então convocou a assembleia virtual para ouvir a opinião dos pais e dos responsáveis que manifestaram grande preocupação com o retorno das atividades presenciais. A maioria dos pais principalmente dos alunos do ensino médio optaram para que seja mantido o ensino remoto como medida de prevenção ao novo coronavírus.

A escola tem mais de mil alunos matriculados nos três turnos. O prédio já passou por uma série de adaptações para seguir o protocolo sanitário estabelecido pela Secretaria de Educação (Seduc) para o retorno das aulas presenciais em todo o estado. Foram instaladas pias em pontos estratégicos da escola onde o fluxo de alunos é maior e suporte para sabão líquido, além de recipientes para armazenamento de álcool em gel. Essas medidas foram feitas para facilitar a higienização na escola.

Em nota a 10ª Unidade Regional de Ensino informou que a data prevista para retomada das aulas presenciais permanece para o dia 3 de novembro no estado e que haverá a continuidade das aulas remotas inclusive para alunos do 3º ano do ensino médio. A unidade também ressaltou que está em vigor o protocolo da Seduc e nele é observado que o responsável do aluno pode decidir pela aula presencial ou não, respondendo pelo formulário disponibilizado pela escola.

Por: G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...