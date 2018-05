Pais deixam bebê cair da escada rolante enquanto tentavam tirar selfie

Uma bebê menina de apenas 10 meses faleceu em um shopping em Ganganagar na Índia. A pequena perdeu a vida após escorregar dos braços de sua mãe quando ela estava na escada rolante.

De acordo com testemunhas, o pai e a mãe estavam na escada rolante e o pai tentou tirar uma selfie, no momento da foto a mãe se desequilibrou e acabou deixando a bebê cair.

A bebê ainda chegou a encostar na grade lateral, mas acabou caindo no andar de baixo. Após a queda, a pequena foi levada para o hospital, mas não resistiu. Ela morreu pouco após chegar no hospital.

O caso está sendo investigado pela polícia, mas um representante da polícia local afirmou que trata-se claramente de um acidente. “Isto claramente foi um acidente. Os pais estão muito mal com a perda”, disse o representante em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Os pais haviam levado a filha para uma consulta médica de rotina e decidiram ir visitar o shopping.

Cuidados ao usar escada rolante quando se tem um bebê

Quando se está com um bebê no colo ou no carrinho, a recomendação da Fundação Norte Americana de Segurança na Escada Rolante e Elevador é evitar a escada rolante e utilizar um elevador.

Ainda segundo a fundação, a escada rolante pode ser usada apenas quando se está com o bebê no sling ou canguru. Quando a criança tiver mais do dois anos e estiver andando, ela pode começar a usar a escada rolante. Mas é importante que ela fique sempre no meio da escada rolante e de mãos dadas com um adulto responsável.

Confira a seguir as imagens do acidente terrível que foram feitas pela câmera de segurança, mas já avisamos que elas são fortes:

Fonte: R7, Por Bruna Romanini

