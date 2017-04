Pais e alunos protestam contra a falta de professores e péssimas condições da escola estadual em Novo Progresso

Pais e alunos utilizaram cartazes para protestar contra o Governo do Estado, por conta da falta de professores na escola estadual “Waldemar Lyndermayer”, em Novo Progresso no sudoeste do estado do Pará.

Mãe de aluno, disse ao Jornal Folha do Progresso que os pais com filhos estudando na escola “Waldemar Lindermayer” estão indignados com o ensino que os filhos estão tendo na escola.

“Falta professores e os alunos têm apenas um tempo de aula e os outros tempos não têm professor e os estudantes são obrigados a ficar na escola brincando”, ressaltou.

Nossos filhos têm direito a educação digna. Como irão ter um futuro com um ensino desses?”, questionou.

“A diretora da escola Ilda Araujo informou que a escola sempre teve esse problema de falta de professor, mas agora a situação está pior, pois desde que começou o ano letivo que os alunos estão sem aula”, ressaltou. Ilda explicou que os alunos têm somente um tempo de aula, não têm alimentação, falta material didático, que a coordenadora pedagógica e a gestora estão indo para a sala de aula ao invés de administrar a escola, na tentativa de atender os estudantes. “Já estamos em abril. “É uma situação desastrosa, pois sofre a comunidade, sofre o aluno e nós não podemos aceitar de maneira alguma”, comentou. Ela afirmou que a situação já é de conhecimento do secretário de Educação do Governo Simão Jatene. Precisamos que o Governo apresente uma solução e nos apresente uma solução de imediato com prazos, com datas, para que possamos dar uma resposta à comunidade”, enfatizou.

O Jornal Folha do Progresso procurou informações e se deparou com outra realidade a falta de professor acontece não só em Novo Progresso, mas no Estado todo.

No caso da escola Waldemar Lindermayer, não só a falta de professor , mas a estrutura necessária para o funcionamento da escola estadual no município. Faltam cadeiras, carteiras, quadra de esporte coberta, material didático etc.

Uma professora fez uma postagem no Facebook;

“A verdade os problemas estão se arrastando há tempos”… Chegou numa situação limite..Foi feito reunião com os pais e conversado com os alunos..Que sem ajuda dos mesmos a escola para…O protesto é justo…O governo tem que saber do desagrado dos alunos, país, professores, direção por estar faltando carteiras, professores, a quadra de esporte que virou lenda com tantas promessas..E os alunos e os professores de educação física sofrendo no sol… Professor não pode ficar doente..Afastar para se tratar, que não mandam substituto..Tipo.. Não tem.. Não vamos mandar e pronto… A direção que fez tudo que é possível de cobrança…Nosso presidente do conselho da escola é muito atuante é participativo..Temos que cobrar agora com manifestos mesmo junto com os alunos para vermos se seremos ouvidos… Parabéns alunos!

Outro Lado

O Jornal Folha do Progresso tentou por diversas vezes contato via telefone com Secretario de Educação em Belém, mas até o fechamento da edição não obtivemos resposta.

Prefeitura

O Prefeito Ubiraci Soares de Novo Progresso , informou que vem ajudando no que pode , mas a escola é estadual, a situação das escolas da rede municipal já é um dificuldade com a falta de recurso, mas é nosso compromisso – o governo do estado sabe da situação precária da escola Waldemar Lindermayer, vamos até Belém e cobraremos outra vez do Governo uma posição sobre a escola,ressaltou.

