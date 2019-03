Pais são presos ao deixarem bebê e duas crianças trancadas em carro para irem até boate em MT

Crianças de 4 e 10 anos, e o bebê, estavam deitados no banco traseiro do automóvel, na frente da boate em Sapezal — Foto: PM-MT/ Divulgação

Crianças de 4 e 10 anos, e o bebê, estavam deitados no banco traseiro do automóvel, na frente da boate. Bebê chorava quando foi encontrado e era consolado pelo irmão, de 10 anos.

Três pessoas foram presas na madrugada deste domingo (10) ao deixarem três crianças trancadas dentro de um carro para poderem ir até uma boate em Sapezal, a 473 km de Cuiabá.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os suspeitos são pais das crianças. São dois meninos de 4 e 10 anos e uma menina, de apenas 1 ano.

A situação de abandono foi descoberta depois que uma funcionária da boate viu as crianças dormindo trancadas no carro na frente do estabelecimento, no Bairro Águas Claras.

A funcionária afirmou à polícia que os pais deixaram as crianças sozinhas para irem até as boates na região.

Quando a polícia chegou encontrou diversas pessoas ingerindo bebida alcoólica na frente da boate, com música extremamente alta. Eles conseguiram encontrar o dono do veículo, que abriu a porta traseira do carro e a polícia se deparou com as três crianças deitadas no banco.

Uma delas dormia e as outras duas estavam acordadas. A bebê chorava e era consolada pelo irmão, de 10 anos.

Uma mulher se aproximou e disse que era mãe do menino de 10 anos e da bebê. O outro menino, de 4 anos, era sobrinho dela e filho do homem que se apresentou como dono do carro.

