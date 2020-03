Palestra sobre relacionamento no trabalho e produtividade é realizada no Incra em Santarém

(Foto:Divulgação INCRA)- Colaboradores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Oeste do Pará, receberam palestra motivacional ministrada pela Personal Life Coach Alene Cunha. Com o tema “4 passos para aumentar a sua produtividade e ser um colaborador de alta performance”, o objetivo do evento é melhorar o relacionamento interpessoal, engajamento entre os servidores e colaboradores, levando motivação, a fim de aumentar a produtividade e satisfação no ambiente de trabalho.

Para a palestrante o momento é de relaxamento. “Fazer a pausa da correria do dia a dia, para que as pessoas façam uma reflexão de como está o seu desenvolvimento pessoal e trabalhar o seu autoconhecimento”, destacou.

A palestra foi gratuita e faz parte do projeto Pro bônus que significa pelo bem público, um trabalho voluntário que requer habilitação profissional e vem sendo realizado há dois anos pela coach.

O superintende do Incra, Gustavo Hamoy, falou da relevância da motivação “É importante que o colaborado seja valorizado, isso reflete diretamente no desempenho e contribui para um ambiente de trabalho mais leve”.

Fonte:Ascom Incra –Andria Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...