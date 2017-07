Palestras e testagens de detecção de hepatites virais são realizadas em Santarém

A programação no Centro de Testagem e Aconselhamento segue até o dia 28 de julho. Comunidade de Murumuru e praças terão ações do Julho Amarelo.

Julho é o mês de luta e prevenção de hepatites virais, doenças causadas por agentes infecciosos, como vírus, bactérias e parasitas. A campanha alusiva a 28 de julho, Dia Mundial de Luta Contra as Hepatites Virais, foi adotada pelo Ministério da Saúde. Em Santarém, oeste do Pará, palestras, oficinas e testagens estão sendo realizadas no decorrer do mês.

Dentro da programação do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA/SAE), a manhã desta segunda-feira (10) foi marcada pela oficina de “Biossegurança das Hepatites Virais” ministrada pelo enfermeiro Herek Fonseca, que teve como público-alvo: cabeleireiros, tatuadores, manicures e barbeiros. “A segurança do profissional deve ser lembrada sempre. Cada um deve realmente conhecer seu estado sorológico. De todos os tipos de hepatites, a mais preocupante é a C, pois a transmissão é por contato sanguíneo ou por compartilhamentos de instrumentos perfurocortantes, como alicates e seringas contaminadas”, explicou o enfermeiro.

As hepatites virais são as principais causas de câncer no fígado. Mas além disso, a doença pode causar outras consequências e sintomas que podem se confundir com outras doenças mais simples, segundo a coordenadora do CTA, Ana Lúcia Ferreira. “Há quatro tipos de hepatites conhecidas que são A, B, C e D, atingindo principalmente o fígado, produzindo uma inflamação que dependendo do tipo de vírus será aguda, ou pode virar uma hepatite crônica, com outras consequências”, frisou.

A programação iniciou no dia 01 de julho no projeto Cooperar e segue até o dia 28, quando uma blitz educativa e testagens para a população, na Praça do Pescador.

Programação “Julho Amarelo”, do Centro de Testagem e Aconselhamento

12/07 (segunda): Praça Tiradentes, o dia todo.

19/07 (quarta): Shopping Rio Tapajós, a partir das 10h.

21/07 (sexta): Comunidade Muru-muru, pela manhã.

21/07(sexta): Parque da Cidade, as partir das 16h.

27/07 (quinta): UEPA, pela manhã.

28/07 (sexta): Praça do Pescador, a partir das 16h.

