Palmeiras atropela Bolívar e garante vaga antecipada nas oitavas da Libertadores

Com o esperado primeiro gol de Rony, o Palmeiras assegurou sua classificação às oitavas de final da Copa Libertadores na noite desta quarta-feira. No Allianz Parque, o time alviverde deslanchou no segundo tempo e atropelou o Bolívar com um triunfo por 5 a 0.

Com 13 pontos ganhos, o ainda invicto Palmeiras lidera o Grupo B, completado por Guaraní (7), Bolívar (4) e Tigre (1). Nesta quinta-feira, o time argentino ainda recebe o adversário paraguaio, mas a equipe brasileira não sai mais da zona de classificação às oitavas de final.

Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19 horas (de Brasília) deste sábado, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Ceará, no Allianz Parque. Pela Copa Libertadores, no encerramento da primeira fase, o time alviverde pega o Tigre às 21h30 de 21 de outubro, novamente na arena.

O Jogo – O Palmeiras conseguiu inaugurar o marcador no Allianz Parque logo aos 2 minutos do primeiro tempo. Em boa trama ofensiva, Rony recebeu pela direita e cruzou. Ao escorar, Wesley não conseguiu acertar o gol, mas Willian, atento, completou com sucesso.

Após sofrer o gol, o Bolívar cresceu no jogo e ganhou certo volume. Em chute disparado de fora da área, Rey obrigou Weverton a trabalhar. Pouco depois, após cruzamento da direita, Emanuel não pegou em cheio, mas o goleiro palmeirense teve que espalmar.

O Palmeiras ainda conseguiu chegar de forma consistente ao campo de ataque mais uma fez durante a etapa inicial. Após lançamento em profundidade de Felipe Melo, Wesley recebeu pela esquerda, carregou para o meio e chutou. Rojas, então, saltou no canto para defender.

O time mandante voltou atento para a etapa complementar no Allianz Parque e aumentou sua vantagem logo no minuto inicial. Wesley recebeu de Bruno Henrique pela esquerda, carregou para cima da marcação e bateu colocado para marcar um golaço, seu primeiro como profissional.

Aos 13 minutos, Rony cruzou da direita, Gustavo Gomez disputou pelo alto e a bola sobrou para Matias Viña marcar seu primeiro gol pelo Palmeiras em um chute firme de canhota. Dois minutos depois, o lateral esquerdo cruzou e Raphael Veiga aumentou de direita em um frango de Rojas.

Aos 18 minutos, após recuo curto do Bolívar, Wesley fez belo cruzamento da direita e Rony completou de cabeça do lado oposto para enfim marcar pelo Palmeiras. Como de costume, Vanderlei Luxemburgo fez suas cinco substituições e, sem forçar o ritmo, o time alviverde não correu riscos até o final da partida.

Por:Gazeta Esportiva

