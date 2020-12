Palmeiras bate Bahia com tranquilidade e volta ao G6 do Campeonato Brasileiro

Na noite deste sábado, o Palmeiras não teve grandes dificuldades para vencer o Bahia por 3 a 0 no Allianz Parque. Em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Verdão construiu o resultado ainda no primeiro tempo e venceu com gols de Willian, Raphael Veiga e Rony.

Com o resultado, o Palmeiras chega aos 41 pontos e assume, ao menos momentaneamente, a quarta colocação. Já o Bahia segue em situação de atenção na parte de baixo da tabela, em 14º lugar, com 28.

O duelo começou elétrico com Gilberto forçando bela defesa de Weverton logo aos 12 segundos. Mas quem abriu o placar foi o Palmeiras, aos cinco minutos, depois de bela jogada coletiva, em que Mayke cruzou para o meio da área e Willian pegou a sobra para empurrar para as redes.

Depois do gol, o Bahia equilibrou o jogo, explorando espaço na entrada da área palmeirense, mas as finalizações pararam nas defesas de Weverton. Com a posse da bola, o Palmeiras levava perigo pelo lado direito e ampliou o marcador em cobrança de pênalti, aos 35 minutos, depois que Mayke foi derrubado dentro da área. Raphael Veiga foi para a bola e bateu firme para anotar o segundo do Verdão no jogo.

Ainda antes do intervalo, o Palmeiras passou a mandar na partida, e chegou ao terceiro para ir ao intervalo com muita tranquilidade. Aos 42, Veiga achou lindo lançamento para Rony, que dominou de costas, girou em cima da zaga e bateu na saída de Douglas.

Na segunda etapa, as duas equipes fizeram alterações. O Palmeiras, visando poupar seus titulares, enquanto o Bahia tentava mudar o panorama do jogo. O Tricolor Baiano até começou melhor, mas seguiu sem conseguir superar a excelente partida de Weverton. Do outro lado, os palmeirenses diminuíram o ritmo e controlaram o jogo sem muita pressa. A equipe ainda assustou com chutes de fora da aérea e jogadas pelo alto, mas o placar ficou mesmo em 3 a 0 até o apito final.

Por:Gazeta Esportiva

