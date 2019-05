Palmeiras bate Botafogo com ajuda do VAR e mantém liderança

Por: Gazeta Esportiva (foto: Djalma Vassão/Gazeta Press/arquivo) – O Palmeiras garantiu sua permanência na liderança do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada na noite deste sábado. No Estádio Mané Garrincha, o zagueiro Gustavo Gomez converteu pênalti assinalado com ajuda do VAR e o time alviverde ganhou do Botafogo por 1 a 0.

Com 16 pontos, o Palmeiras permanece no primeiro lugar do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG, segundo com 12 pontos, enfrenta o Grêmio às 19 horas (de Brasília) deste sábado, em Porto Alegre. O Botafogo, por sua vez, segue com nove pontos, na sétima posição.

Às 19h15 (de Brasília) desta quarta-feira, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, o Botafogo entra em campo para enfrentar o Sol de América, no Estádio do Engenhão. Às 20 horas do dia seguinte, o Palmeiras duela com o Sampaio Corrêa, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Botafogo, dirigido pelo técnico Eduardo Barroca, procurou sair jogando com trocas de passe e sem chutões do campo de defesa. O Palmeiras, treinado por Luiz Felipe Scolari, tratou de subir a marcação na tentativa de desarmar a defesa adversária.

O time alviverde dominou as ações durante o primeiro tempo e praticamente não correu riscos no campo de defesa, deixando Weverton tranquilo. Ainda assim, não conseguiu criar oportunidades claras de gol para inaugurar o placar no Estádio Mané Garrincha.

A equipe paulista teve sua chegada mais consistente ao campo de ataque já nos minutos finais da etapa inicial. Dudu recebeu pelo lado direito e cruzou para o meio da área. Deyverson desviou de cabeça e a bola saiu pela linha de fundo, perto da trave de Gatito.

O Palmeiras manteve a superioridade no começo do segundo tempo e saiu na frente logo aos 12 minutos. Com ajuda do VAR, após longa paralisação, Paulo Roberto Alves Junior marcou pênalti de Gabriel sobre Deyverson. Na cobrança, o zagueiro Gustavo Gomez converteu.

Inconformados com a marcação do pênalti, os jogadores do Botafogo reclamaram intensamente com a arbitragem e ficaram desestabilizados. Em uma arrancada pela esquerda, Diogo Barbosa invadiu a área, cortou Igor Cássio e bateu, mas o marcador conseguiu se recuperar.

Na tentativa de buscar o empate, o Botafogo procurou se soltar, mas não chegou a dar trabalho ao goleiro Weverton. Após lançamento de Cícero, Diego Souza levou a pior em lance com Marcos Rocha e caiu pedindo pênalti, mas a arbitragem mandou seguir. Assim, o time alviverde acabou com o triunfo em Brasília.

