Palmeiras bate Santa Cruz e abre três pontos de vantagem na liderança

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo) -O Palmeiras ampliou sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira. No Estádio do Arruda, o time alviverde ganhou do Santa Cruz por 3 a 2, abrindo três pontos de vantagem em relação ao Flamengo na tabela de classificação.

A 10 rodadas do final, o Palmeiras contabiliza 57 pontos ganhos e volta a campo para enfrentar o lanterna América-MG às 17 horas (de Brasília) deste domingo, em Londrina. Já o Santa Cruz, com os mesmos 23 pontos, segue no penúltimo lugar e pega o Flamengo também às 17 horas de domingo, no Pacaembu.

O Palmeiras dominou as ações durante o primeiro tempo e saiu na frente com um golaço de Zé Roberto, escalado no meio de campo. Em um segundo tempo emocionante, Arthur, Leandro Pereira, Grafite e Roger Guedes construíram o placar final.

O Jogo – Logo aos 7 minutos, o Palmeiras levou perigo em cobrança de falta ensaiada, mas o chute disparado por Jean foi para o fora. O time alviverde mantinha a posse de bola e assustou novamente após dois escanteios batidos pelo mesmo Jean. Edson Kolln, porém, conseguiu defender os arremates de Erik e Jean.

O Palmeiras manteve a superioridade e conseguiu inaugurar o marcador aos 32 minutos do primeiro tempo. Escalado no meio por Cuca no lugar do volante Gabriel, o versátil Zé Roberto recebeu de Erik e, na cara do goleiro, tocou com categoria por cima de Edson Kolln.

Nervosos e insatisfeitos com a arbitragem de Dewson Fernando Freitas da Silva, quatro jogadores do Santa Cruz foram advertidos com o cartão amarelo ainda no primeiro tempo. O Santa Cruz chegou a melhorar após o gol, mas não conseguiu criar boas chances para empatar.

No começo do segundo tempo, Jailson salvou o Palmeiras ao defender chute de calcanhar de Grafite, mas aos 10 minutos não conseguiu evitar o empate. Substituto de Derley, Arthur recebeu de Allan Vieira pelo lado esquerda e, da entrada da área, finalizou com precisão.

Aos 20 minutos, pouco depois de Gabriel Jesus perder boa chance diante de Edson Kolln, o Palmeiras marcou o segundo. Moisés recebeu na intermediária e lançou. Neris cabeceou e Leandro Pereira, que entrou no lugar de Erik, completou de primeira para o gol.

A vantagem do Palmeiras no marcador durou muito pouco, já que três minutos depois Erik tocou Arthur em jogada aérea e o árbitro Dewson Fernando Freitas da Silva marcou pênalti. O experiente Grafite cobrou no canto direito de Jailson e empatou novamente.

O Palmeiras chegou ao terceiro gol aos 34 minutos da etapa complementar. Jean recuperou a bola no campo de defesa e acionou Cleiton Xavier, substituto de Egídio. O meia desceu pela direita e cruzou para finalização certeira de Roger Guedes. Quatro minutos depois, na última chance do jogo, Grafite invadiu a área pela esquerda e bateu para defesa de Jailson.

