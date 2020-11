Palmeiras bate Vasco na estreia de Abel Ferreira pelo Brasileiro e vence a sexta seguida

O Palmeiras alcançou sua sexta vitória consecutiva na tarde deste domingo.

No jogo que marcou a estreia do técnico português Abel Ferreira pelo Campeonato Brasileiro, o time alviverde contou com gol de Luiz Adriano para ganhar do Vasco por 1 a 0, em São Januário.

Com 31 pontos, o Palmeiras figura na sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco, dirigido pelo também português Ricardo Sá Pinto, permanece com os mesmos 19 pontos e ocupa a 17ª posição, a primeiro dentro da zona de rebaixamento à Série B.

Às 16h30 (de Brasília) desta quarta-feira, pelas quartas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Ceará, no Allianz Parque. Às 21h30 do dia seguinte, pelas oitavas da Copa Sul-Americana, o Vasco pega o Defensa y Justicia, no Estádio Norberto Tomaghello.

O jogo – O primeiro tempo do confronto disputado no Estádio de São Januário foi de pouquíssimas emoções. O Vasco, compacto, organizou a marcação em seu campo de defesa e o Palmeiras teve mais posse de bola, mas não conseguiu articular boas jogadas ofensivas.

Com o Vasco em dificuldades para se aproximar do gol adversário, Benitez resolveu chutar de longe e Weverton defendeu facilmente. O centroavante argentino German Cano, isolado, não teve boas chances para finalizar durante o primeiro tempo da partida.

Já no fim da etapa inicial, o Palmeiras teve uma falta do lado direito do gramado, perto da grande área. Na cobrança, Raphael Veiga bateu com força e Neto Borges desviou de cabeça para trás. A bola saiu por cima do gol de Fernando Miguel, com algum perigo.

Logo no começo do segundo tempo, após belo passe de Gabriel Veron, Rony avançou com a bola dominada e finalizou para boa defesa de Fernando Miguel. Pouco depois, Cano cortou a marcação do lado direito da área e bateu, mas também acabou parado por Weverton.

Logo após substituir Raphael Veiga, Lucas Lima pegou a sobra de chute de Willian e sofreu pênalti de Neto Borges. Na cobrança, aos 27 minutos do segundo tempo, Luiz Adriano bateu para defesa de Fernando Miguel, mas conseguiu marcar o gol no rebote.

Pouco depois, com dores, Luiz Adriano precisou sair e, na quinta troca do Palmeiras, foi substituído por Danilo. Aos 34 minutos, Neto Borges caiu involuntariamente sobre o tornozelo de Felipe Melo, que sofreu torção e não conseguiu continuar em campo. Assim, o time alviverde segurou o resultado com um a menos.

Por:Gazeta Esportiva

