Palmeiras conquista vitória tranquila contra o Fluminense e segue líder

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: Gazeta Press/arquivo)- Na volta do artilheiro Gabriel Jesus, o Palmeiras contou com gols de Dudu e Jean para vencer o Fluminense por 2 a 0, neste domingo, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Com os tropeços da maioria dos rivais diretos na briga pelo título, o Verdão encerra a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro com três pontos de diferença para o Flamengo – novo vice-líder. O time treinado por Cuca ocupa a primeira colocação da competição, com 43 pontos somados.

Gabriel Jesus fez a primeira partida pelo Palmeiras desde que conquistou a medalha de ouro olímpica com a Seleção Brasileira, mas teve atuação apagada. Com o gol de Robinho no empate por 1 a 1 entre Atlético-MG e Grêmio, o atacante palmeirense passou a dividir a artilharia do Brasileirão com o jogador do Galo. Os dois atletas têm 10 gols marcados no campeonato.

O destaque do Palmeiras ficou mais uma vez com o goleiro Jailson, dono de atuação segura no gol alviverde. Já o volante Gabriel, recuperado fisicamente, ganhou a chance de ser titular neste domingo e fez o primeiro jogo pela equipe no campeonato nacional.

O Brasileiro voltará a ser disputado só no dia 7 de setembro. Na próxima rodada, o Verdão enfrentará o arquirrival São Paulo, no estádio Palestra Itália. Já o Fluminense, atual oitava colocado, com 31 pontos, medirá forças com o Botafogo, no estádio Luso-Brasileiro.

Antes, o Palmeiras enfrentará o Botafogo-PB, enquanto o Fluminense terá o Corinthians pela frente. Os jogos serão disputados na próxima quarta-feira e serão válidos pelas oitavas de final da Copa do Brasil. No final desta semana, o Brasileirão terá uma pausa devido às Eliminatórias à Copa do Mundo de 2018.

O jogo – O Palmeiras demorou alguns minutos para encaixar seu estilo de jogo. Apesar de não ter sofrido sustos, a equipe esbarrava na marcação e se irritava com faltas cometidas pelos adversários. O destempero levou Gabriel Jesus a acertar o meio-campista Cícero sem bola,o que resultou num cartão amarelo.

O cenário mudou aos 18 minutos, após Dudu aproveitar falha de Diego Cavalieri para colocar o Palmeiras na frente. O goleiro do Fluminense pensou que uma falta cobrada por Jean sairia para a linha de fundo e desistiu de acompanhar o cruzamento. Diante da inação do arqueiro, Dudu se lançou na bola e completou para as redes.

Passados seis minutos, o Palmeiras ampliou a vantagem com um golaço de Jean. Após pressão exercida pelo time na área do Fluminense, a bola sobrou na entrada da área para o lateral, que pegou de primeira e acertou o ângulo de Diego Cavalieri.

O Fluminense encontrou um respiro aos 30 minutos. Henrique Dourado dividiu com a zaga, Wellington aproveitou a bola e driblou Jailson antes de chutar para o gol. Mas o goleiro palmeirense se recuperou e praticou grande defesa. Sem se abalar, o Verdão seguiu com o controle da partida e quase ampliou aos 44, em finalização da direita e que Diego Cavalieri espalmou para a linha de fundo.

O segundo tempo começou tenso para o Flu. Wellington Silva e Marquinho se desentenderam após uma investida do Palmeiras e discutiram em campo. Na lance seguinte ao entrevero, aos sete minutos, Erik cruzou a bola da direita e Gabriel Jesus concluiu para o gol. Mas o bandeira flagrou impedimento do atacante e anulou o terceiro tento do Verdão.

Marcos Juniors, aos nove minutos, também teve um gol anulado de forma correta ao cabecear para as redes em posição irregular. Já aos 13, Gustavo Scarpa cobrou falta direta para o gol e Jailson praticou outra importante defesa. A resposta alviverde saiu aos 15 minutos, em chute do volante Gabriel que carimbou a trave direita de Cavalieri.

Com o jogo controlado, Cuca optou por preservar os titulares com as substituições. Saíram Erik, Moisés e Gabriel para as entradas de Róger Guedes, Cleiton Xavier e Arouca. Aos 30 minutos, o meia Cícero cabeceou sem força e Jailson praticou mais uma defesa. Na última chance da partida, aos 42, Gabriel Jesus enfiou a bola na frente e Dudu driblou Cavalieri antes de concluir, mas Wellington Silva impediu o terceiro gol alviverde.

